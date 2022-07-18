У Німеччині ціни на газ стабілізувались і рости не будуть, але запасів не вистачить на зиму

Про це інформує Bild з посиланням на очільника Федерального мережевого агентства Німеччини Клауса Мюллера.

«Газові сховища заповнені майже на 65%. Це краще, ніж у попередні тижні, але все одно недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу. Ремонтні роботи «Північного потоку-1″ планується завершити в четвер. Зараз багато залежить від того, чи піде газ потім по трубопроводу і скільки його буде», – заявив Мюллер.

Попри закриття «Північного потоку-1» значного стрибка ціни на газ у Німеччині не було, відповідно ринки вже оцінили втрату постачання російського газу, вважає глава Федерального мережевого агентства. Утім взимку можлива нестача блакитного палива.

«Крім того, немає такого сценарію, коли ми залишимося зовсім без газу. Навіть якщо Росія перестане постачати газ, ми все одно будемо отримувати його з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, або в майбутньому з німецьких терміналів зрідженого газу», – запевнив він.

Клаус Мюллер допустив, що ще мінімум два роки Німеччині доведеться жити із загрозою залишитися без блакитного палива: «На літо 2024 року федеральний міністр економіки очікує, що тоді ми будемо незалежні від російського газу. Але також правда, що ціни, ймовірно, не будуть такими низькими, як раніше».