Росія затягує війну в Україні, адже немає територіальних досягнень, — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Оперативна пауза росіян

Збройни сили РФ продовжують повернення з оперативної паузи і провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

У ISW наголошують, що кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів за кількома напрямками, попри публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Як зазначають аналітики, міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні досягнення в Україні.

Проте ISW прогнозує, що кінець оперативної паузи буде характеризуватися коливанням і ступеневим відновленням наземних наступальних дій.

Слов’янський напрямок

Військо РФ воліє просуватися навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова і вздовж Південного напрямку.

Також окупанти продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько — Слов’янського напрямку і наносили інші артилерійські, ракетні та авіаційні удари по українській території.

Також ключові висновки ISW

Ймовірно, Кремль встановлює довгострокові умови для зусиль формування сили в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

Окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий громадський контроль на окупованих територіях.

Втягування дітей у війну з Україною

Інститут з посиланням на дані ГУР повідомляє, що «кремль, ймовірно, вживає довгострокових заходів з відновлення збройних сил, які дозволять йому поповнити сильну поразку російської армії та/або підтримувати тривалу війну в Україні».

ISW пише, що Національний рух кадетів російської молодої армії (Юнармія) відкрило 500 нових класів і 1000 молодших армійських класів в Бєлгороді і прикордонному районі Бєлгородської області.

Юнармія приймає добровольців від восьми до 18 років, тому будь-які добровольці, які беруть участь у цій програмі, швидше за все, не будуть готові вступити в бойові дії протягом тривалого часу. Крім того, російське добровольче Товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії відкрило в Бєлгороді курси додаткової військового вишколу для тих, хто не має військового досвіду і бажає вступити в російську армію.