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Олена Зеленська проведе зустрічі у США

Архівне фото 2020 року. Олена Зеленська. (Офіс президента України via AP)

В понеділок українська перша леді відвідає Державний департамент США і зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, йдеться в розкладі Держдепу.

З Зеленською також планує зустрітись перша леді США Джилл Байден. Про це Байден повідомила у суботу під час візиту до штату Массачусетс. Байден та Зеленська зустрічались у травні в Ужгороді. Під час того турне Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну.

Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів 23 липня, пише посольство України в ЄС.

18 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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