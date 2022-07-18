Олена Зеленська проведе зустрічі у США

В понеділок українська перша леді відвідає Державний департамент США і зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, йдеться в розкладі Держдепу.

З Зеленською також планує зустрітись перша леді США Джилл Байден. Про це Байден повідомила у суботу під час візиту до штату Массачусетс. Байден та Зеленська зустрічались у травні в Ужгороді. Під час того турне Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну.

Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів 23 липня, пише посольство України в ЄС.