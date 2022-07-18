Космонавты рф проведут крестный ход вокруг МКС с портретом «небесной защитницы» (видео)

Как стало известно, «Роскосмосом» принято решение провести «крестный ход» на МКС. По мнению новых «идеологов», это позволит защитить российский модуль МКС от дальнейшего разрушения и укрепить позицию российской космонавтики на фоне «санкционного и политического давления Запада». Кроме того, на носу праздники — преображение Господне, которые в рф планирую отмечать с широким размахом.

Впрочем этот размах подхватило собой и новое руководство космической отрасли рф. Теперь космонавты оденут скафандры и 6-го августа обойдут поверхность МКС с иконой «небесной защитницы» в руках.

Ранее в 2014 году в «Роскосмосе» уже разработали «скафандр священника» для полетов в космос. Инициативной группой в был представлен «Скафандр священника», в котором священники Московского патриархата смогут, соблюдая все обряды летать в космос и выполнять там свои функции. Скафандр покрашен как мы видим на фото в черный цвет и формой напоминает одежду священнослужителей.

Однако с тех пор ни один священник Московского патриархата в космос так и не полете — их функции с 2017 года выполняют обыкновенные космонавты.