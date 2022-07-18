Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину в серпні, — заступник голови Херсонської облради

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже в серпні. Ми маємо дуже великий запит суспільства на звільнення Херсону та Херсонщини. Це досить великий регіон, в якому багато людей знаходяться в окупації та чекають на звільнення. Херсонщина безумовно буде звільнена. Однак щодо термінів потрібно бути дуже обережним, бо ми не маємо права там програти», — пояснив Соболевський.

Заступник голови Херсонської облради також зауважив, що ЗСУ готують операцію зі звільнення Херсонщини та всіх тимчасово окупованих територій.

«ЗСУ готують та проведуть операцію зі звільнення Херсонщини, як тільки це стане можливим. Потрібно бути впевненим, що така операція буде успішною і тільки тоді розпочинати активні контрнаступальні дії. Потрібно набратись терпіння та просто почекати», — додав він.