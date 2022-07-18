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ЄС схвалив п’ятий транш військової допомоги Україні

Європейський Союз схвалив п’ятий транш військової допомоги для України на понад 500 мільйонів євро.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у твіттері.

Згідно з рішенням, ухваленим на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, загальна сума військової допомоги, надісланої Україні, становить 2,5 млрд євро з моменту вторгнення Росії в країну.

«Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю домовленість про виділення п’ятого траншу допомоги для України. Загальна підтримка ЄС наразі складає 2,5 млрд євро. Європа поруч із Україною», – написав Шарль Мішель.

18 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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