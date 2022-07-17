У Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів горять два промислові підприємства

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пише, що займання на об’єктах промисловості та інфраструктури від російських обстрілів ліквідували: «В результаті ракетних ударів, сталися руйнування будівель та пожежі. Станом на 9:00, рятувальники ДСНС ліквідували усі осередки займань. На одному з об’єктів триває розбір завалів».

Уточнюється інформація щодо жертв та постраждалих.

Постраждали два промислові об’єкти інформує в телеграмі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили о 3:01. Після цього у місті пролунали потужні вибухи, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання. Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки! Більше інформації повідомлю вам згодом!», — написав Сєнкевич.