Сопредседатель Хельсинкской Комиссии США: Россию нужно исключить из ОБСЕ

Россия продолжает обстрелы гражданских объектов в Украине, в результате которых гибнут и получают ранения десятки людей. Также, по данным нескольких расследований, Россия грабит украинские промышленные и продовольственные ресурсы – зерно вывозится в оккупированный Крым, металл – на российский юг.

Международное сообщество реагирует на действия Кремля с осуждением, но это его не останавливает, тем более что в сразу нескольких международных организациях, таких, как ООН и ОБСЕ, Москва занимает важные позиции и использует их для блокирования действенной критики.

Насколько возможно усиление изоляции России по мере того, как мир все больше узнает о военных преступлениях российской армии в Украине? Какие еще санкции могут быть введены против Москвы?

В интервью Русской службе «Голоса Америки» сопредседатель Хельсинкской комиссии США (делегация Конгресса США в ОБСЕ), конгрессмен-демократ от Теннесси Стив Коэн (Steve Cohen) заявляет, что Россия должна быть исключена из ОБСЕ, а Украине должны быть отправлены дополнительные вооружения.

Данила Гальперович: На последней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшейся недавно в Бирмингеме, был назначен спецпредставитель ПА ОБСЕ по вопросу о военных преступлениях в Украине, ваш коллега из Британии Джон Уиттингдейл. Как вы считаете, распространение сведений о военных преступлениях России в Украине может послужить тому, что Россия окажется в реальной изоляции?

Стив Коэн: Я хотел бы, чтобы это помогло тому, чтобы больше стран присоединились к нашей коалиции в поддержку Украины и свободы, коалиции против автократий. Но я боюсь, что те страны, которые сейчас в нее не входят, находятся под влиянием не ценностей, а интересов, и поэтому они поддерживают тесные отношения с Россией. Я вижу, что президент Байден пытается убедить Индию, как и Саудовскую Аравию, куда он приехал недавно, больше поддерживать наши усилия. И возможно, что так и произойдет, но опять же, это будет основываться не на их ценностях, а на их интересах.

Д.Г.: Если говорить именно о странах ОБСЕ – есть ли возможность убедить страны, являющиеся соседями России, но не выступившие четко по поводу ее агрессии против Украины, занять более жесткую позицию в отношении этой войны?

С.К.: Я думаю, что Казахстан и все страны Средней Азии находятся в сложной ситуации, тут я вспоминаю название пьесы «Скрипач на крыше» — там описана крайне сложная ситуация, в которой были евреи во времена погромов. Они были, образно говоря, скрипачами на крыше, вынужденными балансировать, чтобы выжить. Эти страны тоже вынуждены балансировать, иначе они могут разозлить большого медведя и стать следующей Украиной. Они это знают и не хотят, чтобы это произошло. То есть, с одной стороны, они не поддерживают Россию, но с другой – не хотят ее злить, поэтому довольно трудно предсказать, что они с этим всем собираются делать. Скорее всего, они постараются держать баланс столько, сколько возможно, и это отражает поведение стран Средней Азии, Монголии, всего региона.

Д.Г.: По-вашему, Россия может быть исключена из ОБСЕ? В заявлениях европейских стран и США часто говорится, что Россия подорвала сами основы сотрудничества и безопасности в Европе, то есть, именно то, для сохранения чего создавалась эта организация.

С.К.: Россия буквально высморкалась в Хельсинкский заключительный акт, и они там явно не верят в этот документ. Россия это продемонстрировала, напав на суверенную Украину и совершая военные преступления. Они организовали фильтрационную систему, которая увозит людей из Украины, от их семей. Они пытаются переучивать детей, делая из них россиян, и разделяют родственников. То, что они делают, просто отвратительно. Они не являются частью той миссии, которую осуществляет ОБСЕ, и поэтому я считаю, что они должны быть изгнаны из организации. Я думаю, их вполне можно исключить – на последней ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме у них практически не было никакой поддержки. Там был, по-моему, только один человек, коммунист из Германии, который при голосовании руками случайно проголосовал против предложений (с осуждением России за войну против Украины – Д.Г.), которые принимались почти единогласно. То есть, кроме этого коммуниста, никакой поддержки у России там не было.

Д.Г.: Насколько европейские партнеры и союзники США едины в подходе к действиям России?

С.К.: Их единство – достаточно крепкое, они очень нацелены на то, чтобы это единство поддерживать, но экономика может оказать влияние на это. Россия будет продолжать свои попытки с помощью нефтяных и газовых рычагов повлиять на отдельные страны, чтобы они отошли от общей линии. Зима в связи с этим может быть сложной, и при дальнейшем повышении цен на газ поддержка этой общей линии может ослабнуть. Но сейчас единство крепко, и я думаю, таким оно и продолжит быть. Россия – это международный изгой, ее положение сравнимо только с нацистской Германией. И всего этого можно было избежать: есть множество прекрасных россиян, я сам очень люблю русскую культуру, то, что она давала миру – литературу, танцевальное искусство, театр, великих интеллектуалов. В самой России есть много чего, что стоит увидеть. Но власть там совершенно отвратительна.

Д.Г.: США и их союзники ввели множество различных санкций против России, сейчас Европа думает над тем, как сделать свои санкции еще эффективнее – возможно ли с помощью усиления санкций остановить российскую агрессию против Украины?

С.К.: Я не думаю, что дополнительные санкции могут остановить войну. Это были нужные усилия, но сам Путин и его дружки-олигархи – со всей их властью, происходящей из богатства, со всеми их «трофейными невестами» и яхтами, со всеми их связями и окружением – они до сих пор живут вполне нормально. Мы им отказали в возможности приехать в Нью-Йорк, но они по-прежнему могут поехать в Монако, Монте-Карло или Абу-Даби, и будут хорошо проводить там время. Путин совершенно не заботится о своем народе – если состояние экономики ухудшится, а так и произойдет, то его это вообще не беспокоит. А народ, по-видимому, пока не может осознать этого, потому что ему нарисовали перспективу так называемой «специальной военной операции», которая насквозь лжива. Они там ничего не знают о том, какие зверства творят российские солдаты в Украине, о фильтрационной системе, об убийствах, о разрушении ею важных культурных и социальных объектов, а также об изнасилованиях и пытках, которым подвергались даже дети. Если бы россияне об этом знали достоверно, то они бы этого не одобрили. Так что, я не думаю, что поведение Путина из-за санкций изменится. Путин взял курс на разрушение Украины – это геноцид, и он рассчитывает, что его ничто не остановит. Поэтому мы должны дать Украине как можно больше вооружений, и я не думаю, что нам стоит беспокоиться о том, как Путин отреагирует: если он применит ядерное оружие, мы применим ядерное оружие. Проиграют все, и он это знает. Большее количество оружия поможет украинцам защищать свое небо и бить по российским военным складам на территории самой Украины – и украинцы уже успешно это делают.

Д.Г.: А почему Алина Кабаева не под санкциями США, в то время как на нее наложили ограничения все ближайшие союзники Соединенных Штатов?

С.К.: Я думаю, что мы вообще должны ввести санкции против всех олигархов. Я не понимаю, почему, например, Абрамович не под санкциями. Он не принес никакого мира, и я предполагаю, что за всем этим что-то кроется, как-то он свое влияние использовал. Но все путинские подружки и все путинские олигархи должны быть под санкциями. Почему Кабаева не под санкциями – я не понимаю, я писал по этому поводу письма, и это вызывает у меня беспокойство, но ответа у меня нет.

Д.Г.: Что США могут еще сделать, чтобы остановить войну?

С.К.: Еще раз – давать [Украине] оружие, больше оружия. Я думаю, что мы в этом вопросе медлили и действовали с запозданием, и выполняли не все, что должны были выполнить. У них есть настрой на победу, они этим вдохновлены, они воюют за свою страну и выказывают огромную решимость. У российской армии этого нет, и они вообще гонят украинцев из Донецкой и Луганской областей на передовую – недоученных, неэкипированных, просто взятых с улицы. То же самое с людьми с российского Кавказа и из Сибири, кто едет туда воевать. Это не население Москвы или Санкт-Петербурга. То есть, довольно бедные люди едут погибать за богатого и могучего правителя, тешущего свое эго тем, что он в будущем упокоится в еще большей могиле, чем у Наполеона в парижском Доме инвалидов.

Д.Г.: Как вы думаете, Запад вообще понимает, с какого уровня вызовом он столкнулся?

С.К.: Да, думаю, мы понимаем. Это мегаломаньяк, который хочет быть этаким «Петром Первым 2.0», и если его не остановить в Украине, то на очереди и Грузия, и Молдова, это будут Литва, Латвия и Эстония, и может быть, даже Финляндия.