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Саудівська Аравія зобов’язалася збільшити видобуток нафти на 50%

Саудівська Аравія зобов’язалася підтримувати баланс світового нафтового ринку, також країна має намір суттєво збільшити обсяги видобутку нафти в порівнянні із запланованим показником на липень та серпень цього року

Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками робочого візиту президента США Джо Байдена до Ер-Ріяду.

«Саудівська Аравія зобов’язалася підтримувати балансування світового ринку нафти для сталого економічного зростання. Сполучені Штати привітали збільшення рівня виробництва на 50% вище запланованого на липень і серпень»,- йдеться у повідомленні.

Очікується, що цей крок допоможе значно стабілізувати світові ринки.

17 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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