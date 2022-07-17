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Окремі чиновники й правоохоронці блокують вихід парафій з Московського патріархату

Предстоятелі УПЦ (МП) Онуфрій та ПЦУ Епіфаній. Між ними - предстоятель УГКЦ Святослав

Відповідне звернення з’явилося на офіційному сайті ПЦУ.

«Київська митрополія Православної церкви України серйозно стурбована зростанням кількості повідомлень про численні факти прямого або прихованого втручання наділених владою осіб у питання виходу православних релігійних громад з-під влади Московського патріархату», — зазначається у заяві.

Зокрема, йдеться про «держслужбовців та представників органів, покликаних оберігати правопорядок і безпеку».

«Вони перешкоджають проведенню загальних зборів таких громад, втручаються у здійснення реєстрації місцевими адміністраціями статутних документів громад. Фіксуються факти прямого тиску на активних парафіян і священнослужителів та їхнього залякування, зокрема шляхом використання інструментів кримінального провадження», — наводять подробиці у ПЦУ.

17 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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