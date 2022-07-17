Британская разведка: Россия опасается наступления Украины на юге

Российские военные начали усиливать свои оборонительные позиции на юге Украины и стягивать туда дополнительные силы и военную технику — на фоне последних заявлений украинских политиков о подготовке наступления с целью деоккупации южных регионов. Об этом говорится в ежедневном обзоре военной разведки Министерства обороны Великобритании.

«Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности», – говорится в обзоре. Уже более месяца, как отмечает британская разведка, украинские силы оказывают активное воздействие на линию обороны российских войск в Херсонской области. Кроме того, были нанесены несколько ударов по объектам в тылу российских войск. Наиболее известным из них стал удар по Новой Каховке, который, как утверждает украинская сторона и местные жители, поразил российский склад боеприпасов. Российские военные заявляли о том, что там хранились азотные удобрения. Обе стороны отмечают большие разрушения в результате взрывов, которые подтвердили и спутниковые снимки. Сообщалось также об ударе по командным пунктам и гибели ряда высокопоставленных российских военных — частично эта информация подтверждается открытыми источниками.

«Укрепление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу», – заключают в британской разведке.

Украинские представители неоднократно говорили, что уже в обозримом будущем, вероятнее всего летом, должно начаться контрнаступление с целью освобождения южных регионов страны — части Херсонской и Запорожской областей, взятых Россией под контроль вскоре после начала вторжения, в феврале-марте.

Российские военные в последние дни активизировали обстрелы Николаева и Николаевской области. В ночь на воскресенье, по словам главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, областной центр «снова подвергся массированному ракетному обстрелу». Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о 10 взрывах в городе. В результате обстрела села Шевченково под Николаевым в субботу погибли 3 человека.

Наиболее интенсивные боевые действия по-прежнему ведутся в Донецкой области, где российские войска пытаются наступать с севера на Славянск и с запада — на Соледар и Бахмут.