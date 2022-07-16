В ОБСЄ підтвердили факти зґвалтувань і масових убивств росіянами в Україні

У звіті ОБСЄ за період з 1 квітня по 25 червня підтвердили випадки зґвалтувань і масових убивств російськими військовими в Україні.

Про це повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, звіт “було болісно читати”.

“Масштаби звірств Росії величезні. Наприклад, місія послалася на “безліч” повідомлень про зґвалтування й сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток з боку російських збройних сил. У доповіді згадується справа 23-річної Карини Єршової в Бучі, яка була викрадена, зґвалтована, піддана тортурам і нарешті застрелена російськими військами. У звіті також згадується повідомлення Уповноваженого з прав людини Денісової про те, що 25 дівчаток у віці від 14 до 24 років утримувалися в підвалі в Бучі й піддалися груповому зґвалтуванню російськими військами, унаслідок чого дев’ять з них завагітніли. У звіті також ідеться, що однорічний хлопчик піддався сексуальному насильству, а 78-річна жінка була зґвалтована російськими військовослужбовцями”, — сказав Карпентер.

Учасники місії наголосили, що події в Бучі й Ірпені є “показовими прикладами порушень міжнародного гуманітарного права” і становлять воєнні злочини.

Посол США при ОБСЄ додав, що “апологети режиму, який творить ці жахи”, хочуть, щоб світ повірив, що Україна скоює ці злочини.

“Але на нашому боці факти, і не просто факти, а докази”, — констатував він.

Експерти, посилаючись на фото і відеодокази, стверджують, що “російські сили здійснювали цілеспрямовані, організовані вбивства мирних жителів в Бучі”, адже жертв “часто знаходили застреленими зі зв’язаними за спиною руками”.

“У літньому таборі в Бучі виявлено низку камер тортур, розділених бетонними стінами. Була кімната, яка, мабуть, використовувалася для страт, з кульовими отворами в стінах. У наступній кімнаті було два стільці, порожній глечик і дерев’яна дошка. Росіяни принесли дві металеві пружини й притулили їх до стіни в інший. Картини навели українських слідчих на думку, що ув’язнених тут катували: прив’язували до пружинок і допитували; прив’язували до дошки й топили. У цій камері були виявлені п’ятеро мертвих чоловіків, одягнених у цивільне. Вони були покриті опіками, синцями й рваними ранами. Також у селі Забуччя Бучинського району в підвалі виявлено 18 понівечених тіл убитих чоловіків, жінок і дітей: у деяких відрізані вуха”, — ідеться в доповіді.