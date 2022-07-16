Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский

Знаковый американский политолог, Андрей Пионтковский, считает, что какое-то решение о кардинальном изменении кремлевских амбиций было принято два дня назад, по крайней мере, одной из башен Кремля, имеющей доступ к информационным каналам политики

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

«Действительно, сегодня вторая промежуточная капитуляция России. Первая была не менее сенсационна, как вы прекрасно помните, – это 25 марта заявление заместителя начальника генерального штаба о том, что «мы никакого Киева брать не собирались», «мы там вообще неизвестно почему «, «мы вот здесь охраняем народ Донбасса». Это было радикальное изменение поставленных целей войны и признание своего поражения в битве за Киев. И вот, сегодня не менее сенсационное заявление. Что же это «хаймерсы» животворные делают», — заметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что последние три дня известно об исключительно точных ударах по штабам среднего звена и составам вооружений российской армии. Собственно, как выяснилось, никакой защиты от этих ударов у россиян нет.

«И вот сегодня мы слышим формулировку совершенно другой цели войны. Да, она по-прежнему нагла и неприемлема для Украины, но уже что-то другое, это признание Крыма, «ДНР», «ЛНР». И, вы знаете, что я заметил даже, пока не писал в твиттере, мне казалось или это случайность, но последние два дня в заголовках новостей, открывающих все российские информационные страницы, – не «война», не «специальная военная операция в Украине», а «защита Донбасса» от украинских атак». То есть какое-то решение о кардинальном изменении своих амбиций было принято два дня назад, по крайней мере одной из башен Кремля, которая имеет доступ к информационным каналам политики, а сегодня уже приобрела очень серьезную форму» – подчеркнул Пионтковский.