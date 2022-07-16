Польша закупит у США 116 «Абрамсов» чтобы заменить переданные Украине Т-72

Польша закупит 116 подержанных танков Abrams у армии США, заявил местным СМИ министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Ранее Польша отправила ВСУ около 240 модифицированных Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты БМП-1.

Блащак также сказал, что в Польшу из США начали прибывать транспортные самолеты C-130H «Геркулес». Вооруженные силы страны покупают пять таких машин.

Ровно год назад Блащак объявил, что польские власти заключили контракт в 23,3 миллиарда злотых (6 млрд долларов) на поставку 250 «Абрамсов».