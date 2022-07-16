Фукуяма попередив Україну про загрози, які несе повернення Трампа до Білого дому

Про це повідомляє DW.

За його словами, підтримка України з боку республіканців у США поступово слабшає.

«Трамп при цьому знаходиться на іншому боці – він налаштований проросійськи, не проукраїнськи. Очевидно, що якщо він повернеться у 2024 році на пост президента, це може вирішити всі проблеми Росії на сьогодні, тому що Трамп має намір вивести США з НАТО. Таким чином, Кремль досягне своєї головної мети просто завдяки зміні курсу американської політики. Ось чому я вважаю вкрай важливим, щоб Україна досягла певного прогресу та перехопила ініціативу на полі бою протягом літа», — сказав Фукуяма.

Він підкреслив, що єдність на Заході залежить від того, чи вірять люди в те, що у найближчій перспективі ймовірне військове вирішення проблеми в Україні.

«Якщо ж візьме гору думка, що ситуація зайшла в безвихідь, яка триватиме вічно, тоді, думаю, виникнуть тріщини в єдності Заходу, і буде більше закликів до України віддати територію, щоб зупинити війну», — переконаний Фукуяма.