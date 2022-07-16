«Це можливо абсолютно»: Резніков назвав умову завершення війни до кінця року

Про це Резніков сказав у інтерв’ю ВВС News Україна.

При цьому завершення війни до кінця року Резніков назвав «абсолютно можливим».

«Це (завершення війни до кінця року — ред.) можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план — звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року», — сказав Резніков.

Такий розвиток подій міністр назвав реальним за умови, що міжнародні партнери продовжать допомагати Україні.

«Реальне (завершення війни до кінця року — ред.), якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України — абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії — ред.). Це серйозний загальносвітовий проєкт», — сказав Резніков.

Водночас міністр оборони наголосив, що війна з Росією — це «не спринт, а марафон» і українцям слід навчитися працювати у стані війни.

«Десь на 21-й день (повномасштабної війни — ред.) я відчув, що я можу закінчитись, що я виснажений психічно, емоційно, що я не сплю, немає відновлення моїх батарейок. Тоді я провів сам з собою два дні сеансу психотерапії. І я собі сказав: друже, це не спринт і навіть не стаєрська дистанція, це справжній марафон. … Психіка казала: це ж ненадовго, два-три дні, і все закінчиться, ми повернемося в стан гібридної війни, до якої ми звикли. До стану, в якому ми жили останні вісім років: коли на Донбасі війна, а все решта — ніби мирне життя. Але я собі сказав: «Ні, друже, визнай, що так, як було, вже ніколи не буде. Буде якось інакше. І ми маємо в цьому «інакше» бути переможцями». … І ось з цього моменту я примусив себе спати хоча б чотири години на добу. І сьогодні я живу в режимі марафону. Україна має зрозуміти, що війна не завершена. І навіть деокуповані зараз Київщина, Чернігівщина, Сумщина, і Вінниця, в яку сьогодні (14 липня — ред.) прилетіло, і Краматорськ, і Миколаїв, і Одеса — ми живемо в стані серйозної війни. І хто вступив в партію «тих, які завершили війну», не праві абсолютно. Треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у стані війни», — сказав Резніков.