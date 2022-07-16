Байден: не жалею, что обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем

Президент США Джо Байден сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом в Джидде поднял тему убийства саудовского журналиста и колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги.

По словам Байдена, он сообщил на переговорах, что считает наследного принца причастным к преступлению, тот отрицал вину. Американский президент сказал журналистам, что не жалеет о своем предвыборном обещании сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем.

По итогам встречи стороны переговоров выпустили совместное заявление. Среди прочего в нём говорится о необходимости не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Также важно сдерживать вмешательство Ирана во внутренние дела других стран, его «поддержку терроризма через вооружённых марионеток и усилия по дестабилизации безопасности и стабильности в регионе».

В ходе переговоров США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечить глобальную энергетическую безопасность и адекватное предложение нефти на мировых рынках, заявил Байден после встречи с властями королевства. По словам американского президента, Эр-Рияд согласился с тем, что вопрос срочный.

По итогам переговоров стороны также договорились о сотрудничестве по кибербезопасности и в сфере мобильных технологий, в частности 5G и 6G, передаёт Reuters. США также приветствовали решение Саудовской Аравии открыть небо для гражданских самолетов в Израиль.

Байден приехал в королевство в рамках ближневосточного турне. Ранее президент США посетил Израиль и побывал в Палестинской автономии.