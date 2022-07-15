В оборонному бюджеті США буде закладено 100 млн доларів для тренування українських пілотів на літаках F15 та F16

В оборонному бюджеті США буде закладено 100 млн доларів для тренування українських пілотів на літаках F15 та F16. Як пише журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, такий проект закладаєтсья на 2023 рік для Пентагону. За цими коштами можливо буде підготувати кілька сотень українських пілотів в США для літаків та гелікоптерів. Також будуть надані додаткові кошти окрім ленд-лізу на оборону України.

«Палата представників ухвалила проект оборонного бюджету США на 2023 рік — на суму в майже $840 млрд. Попереду ще довгий шлях — дебати та ухвалення остаточної версії Сенатом, а згодом підпис президента — але в законопроекті є декілька важливих моментів, що стосуються України.» — пише Яриш. — «Конгрес заклав у бюджет 1 мільярд доларів на підтримку України — на 700 млн більше, ніж в бюджеті на 2022 рік. Це на додачу до програми ленд-лізу та можливості звертатись до Конгресу по виділення додаткових коштів (за потреби).

Також конгресмени схвалили поправку про виділення 100 мільйонів доларів для програми тренування українських пілотів на американських літаках. Ще законопроект вказує Пентагону встановити спільну програму з Міноборони України, яка буде стосуватись допомоги з лікуванням та реаблітацією українських військових — як фізичної, так і ментальної. Серед іншого, програма включає навчання військових медиків.»