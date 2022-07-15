Туреччина повідомила, коли запрацює коридор з перевезення українського зерна

Морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення
Про це інформує Економічна Правда з посиланням на турецьку газету Yeni Şafak.
Відповідний документ повинні будуть підписати Україна, Туреччина, Росія та ООН. Очільник Міноборони Туреччини Хулусі Акар зазначив, що кінцеву угоду з цього питання планують підписати уже наступного тижня.
Подробиці функціонування координаційного центру, який створюється в Стамбулі під егідою ООН, стануть відомі наступного тижня, коли зустрінуться делегації трьох країн та ООН.
Згідно з «технічними домовленостями», перехідний процес функціонування зернового коридору координуватиме ООН.
У портах, звідки вивозитимуть зернові, будуть перебувати представники трьох країн. Вони ж відстежуватимуть процес перевезення безпосередньо від виходу суден з українських портів до заходу до Стамбула.
Як зазначають турецькі ЗМІ, на зустрічі в Стамбулі було досягнуто домовленостей щодо розмінування українських портів.
Цим питанням займатиметься Україна, вона ж визначатиме маршрут прямування кораблів із зерновими.
Leave a Reply