Туреччина повідомила, коли запрацює коридор з перевезення українського зерна

Про це інформує Економічна Правда з посиланням на турецьку газету Yeni Şafak.

Відповідний документ повинні будуть підписати Україна, Туреччина, Росія та ООН. Очільник Міноборони Туреччини Хулусі Акар зазначив, що кінцеву угоду з цього питання планують підписати уже наступного тижня.

Подробиці функціонування координаційного центру, який створюється в Стамбулі під егідою ООН, стануть відомі наступного тижня, коли зустрінуться делегації трьох країн та ООН.

Згідно з «технічними домовленостями», перехідний процес функціонування зернового коридору координуватиме ООН.

У портах, звідки вивозитимуть зернові, будуть перебувати представники трьох країн. Вони ж відстежуватимуть процес перевезення безпосередньо від виходу суден з українських портів до заходу до Стамбула.

Як зазначають турецькі ЗМІ, на зустрічі в Стамбулі було досягнуто домовленостей щодо розмінування українських портів.

Цим питанням займатиметься Україна, вона ж визначатиме маршрут прямування кораблів із зерновими.