Росіяни завдали ударів по двох університетах Миколаєва

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Сьогодні російсько-терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді — терористом», — написав він.

Рашисти вгатили по Педінституту старому та по Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

«Усього було два університети з кораблебудування на пострадянському просторі: наш, Миколаївський, і Петербурзький. Ось мені цікаво: вони заблокували порти, заблокували море, зараз знищують кораблебудівний університет. Єдиний, який є в принципі… Як би вони відреагували, якби по Пітеру зараз прилетіло 5 ракет?» — зазначив голова Миколаївської ОВА.