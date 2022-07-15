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Росіяни завдали ударів по двох університетах Миколаєва

Вранці 15 липня у Миколаєві було чути вибухи. РФ завдала ударів по двом університетам міста, випустивши щонайменше 10 ракет

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Сьогодні російсько-терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді — терористом», — написав він.

Рашисти вгатили по Педінституту старому та по Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

«Усього було два університети з кораблебудування на пострадянському просторі: наш, Миколаївський, і Петербурзький. Ось мені цікаво: вони заблокували порти, заблокували море, зараз знищують кораблебудівний університет. Єдиний, який є в принципі… Як би вони відреагували, якби по Пітеру зараз прилетіло 5 ракет?» — зазначив голова Миколаївської ОВА.

15 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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