Прогноз погоди на вихідні 16–17 липня: спека на Сході, похолодання на Заході та недільні грози

Цими вихідними, за даними Sinoptik.ua, погода в більшості регіонів України буде типовою для середини липня. Не обійдеться і без опадів, місцями сильних.

Погода у суботу 16 липня

У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму 16 липня вдень очікується спекотна погода — до +29…+31 °С. Легкий одяг із натуральних тканин та правильний питний режим допоможуть пережити спеку, проте лікарі не рекомендують перебувати на сонці з 11:00 до 16:00.

На Закарпатті, Сході та в Центрі вдень повітря прогріється до +24…+26 °С, на Півночі — до +22…+24 °С. Уночі в більшості регіонів температура опуститься до +13…+15 °С. Тільки на Півдні та в Запорізькій області термометри покажуть +17…+19 °С.

Похмура погода на вихідні прийде до багатьох регіонів України. У суботу дощитиме у Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій та Донецькій областях, а також на Одещині та Херсонщині.

Погода в неділю 17 липня

У неділю похолодає в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Рівненській областях, а також на Закарпатті — у середньому до +18…+23 °С. У центральних регіонах середня денна температура становитиме +23…+25 °С, у північних — +22…+24 °С, у південних — +26…+28 °С. Вночі термометри покажуть +15…+18 °С.

У неділю дощі з грозами охоплять Херсонську область, усю східну Україну, а також частину північної — у Чернігівській та Сумській областях не варто виходити з дому без парасольки. На решті території країни обійдеться без опадів, із мінливою хмарністю. Алергікам рекомендуємо не забувати про масковий режим — у повітрі спостерігається висока концентрація пилку трав.

Погода на початку тижня

Наступний тиждень розпочнеться із сонячної погоди, за винятком Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Сумської областей, де пройдуть дощі та грози. Ясна погода в понеділок очікується на Півдні (+26…+29 °С удень та +15…+18 °С уночі), невелика хмарність буде у східних областях (+24…+26 °С удень та +13…+16 °С уночі). У центральній Україні тиждень також розпочнеться без опадів, середня температура повітря становитиме вдень +22…+24 °С та +12…+14 °С уночі.

Народні прикмети

Якщо 16 липня помітите комарів, що кружляють у повітрі, або довгу павутинку, що звисає з дерева, майте на увазі: ці знаки, на думку наших предків, є провісниками хорошої погоди. А мак, зібраний чи куплений цього дня, стане оберегом для всієї родини. Гроза з громовицею 17 липня віщувала град, а якщо небо затягнуло хмарами, чекали на тепло. А ось велика кількість ягід у лісі була не дуже гарним знаком — вважалося, що це вказує на сувору зиму.