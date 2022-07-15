Повномасштабна війна проти України: росіяни 17,3 тис. разів обстріляли цивільні об’єкти, понад 300 — військові

Про заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у етері телемарафону.

«Останнім часом ми бачили прицільні удари саме по цивільних об’єктах. Я спеціально попросив зведену інформацію, скільки влучень було у військові об’єкти російськими ракетами, а скільки — у цивільні. Для порівняння: з початку широкомасштабної агресії — 17 314 ударів по цивільних об’єктах, і трохи більше 300 уражень — по військових», — наголосив він.

За словами Євгенія Єніна, так воюють тільки хті, хто прагне знищувати українців, а на руках росіян — кров мирних людей.

Він додав, що на місці російського ракетного обстрілу Вінниці працюють 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції та слідчі підрозділи СБУ.

Крім того, правоохоронці вивчають факти колабораціонізму. Заступник міністра зазначив, що не готовий розповідати про затримання можливих коригувальників вогню по Вінниці, але інформацію оприлюднять, щойно таємниця слідства дасть змогу це зробити.