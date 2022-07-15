ООН засудила ракетний удар по Вінниці, але навмисно не згадала, що винна Росія

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар по Вінниці учора. Проте пресслужба сайту організації, яка цитувала слова високопосадовця, і словом не обмовилася про те, що саме РФ є причетною до цього кривавого теракту.

«Генсек вражений сьогоднішнім ракетним обстрілом Вінниці, в результаті якого, за повідомленнями, загинули щонайменше 22 людини, в тому числі троє дітей, і понад 100 отримали поранення, — повідомляє пресслужба ООН. — Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і знову закликає до відповідальності за такі порушення».