Легко ли получить образование в Британии

Хорошее образование для вас и ваших детей, это прежде всего хорошая карьера и счастливое будущее. Получая навыки и изучая серьезные дисциплины, углубляясь в них, вы приобретаете кроме прочего еще и диплом, который открывает двери многих компаний и серьезных организаций. Одним из лучших в мире считается образование в Британии. Дипломы британских рейтинговых университетов котируются во всем мире. Но так ли легко получить образование в Британии? Ответ на этот вопрос знает https://theacademicadvisor.com.ua/country/obrazovanie-v-velikobritanii/, организация, которая поможет вам не только получить образование ведущих университетов, но и определиться с выбором — когда, где и как.

Хотите учиться в Англии — обратитесь за помощью

Итак, если вы обратились в Academic advisor за помощью, компания начнет с вами работать немедленно. Вы выберете направление обучения, затем определитесь с университетом. Стоит помнить, что обучение в британских университетах платное. Бакалаврат стоит от 9000 фунтов в год, а магистратура — более 10 000. Однако рейтинговые ВУЗы могут быть значительно дороже. Кроме того, вам понадобится студенческая виза. Получить ее не сложно, если у вас уже есть положительное решение по учебе в Британии. Набор в университеты Британии происходит два раза в году — осенью и зимой. И потому можно вливаться в образовательный процесс дважды за год.

Да, в Британии допускается бесплатное обучение в университете, но только если вы имеете абсолютные оценки и определенные личные достижения. А в целом, чтобы получить положительное решение на учебы, вам понадобятся: Рекомендательные письма, Вступительное собеседование, Резюме, Портфолио или прослушивание (если это архитектурное, театральное или музыкальное направление), Сдача математического экзамена GMAT, Отличное знание английского языка.

Могут ли украинские студенты учиться в Британии?

Ответ на этот вопрос конечно же положительный. Да, могут и многие уже учатся. Но готовится к поступлению в университет необходимо заранее. Здесь понадобится как консультация в центре Academic advisor, так и личная работа желающего уехать на учебу. Более того, многие украинские студенты уже учатся в Британии и весьма успешно. Поэтому стоит и вам не откладывать в долгий ящик такую возможность. Также обязательно рассчитайте свои расход на период обучения (а это 9 месяцев) не только исходя из стоимости занятий, но и с учетом стоимости проживания и переезда. Это все необходимо включить.

Если вы хорошо подготовились, то поступить в университет Британии с помощью Academic advisor не никаких проблем. Компания может также предоставить вам бесплатно все необходимые консультации и ответить на все вопросы, если вы уже принципиально приняли решение учитьcя за рубежом, или все еще сомневаетесь.