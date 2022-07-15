Экономика Китая сократилась во втором квартале Петиція про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці набрала 25 тисяч голосів і чекає на відповідь Зеленського » Генштаб: окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним За даними Генштабу ЗСУ, завдяки роботі українських артилеристів, російські окупанти змушені переносити свої склади подалі від лінії зіткнення. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу 14 липня у медіацентрі «Україна – Укрінформ». Нині угруповування Сил оборони України продовжує протидіяти окупаційним військам Росії у визначених районах. Збройні Сили України з метою виявлення противника та нанесення йому максимальних втрат, продовжує активно використовувати реактивні системи залпового вогню та далекобійну артилерію, яку зокрема отримали від міжнародних партнерів. «Окрім реактивних систем залпового вогню, армійці активно використовують 155 – міліметрові снаряди «Смарт», за допомогою яких уражено майже 30 броньованих об’єктів противника», – розповів Олексій Громов. Також українські військові знищують командні пункти та порушують логістичні ланцюжки окупаційних військ РФ. Генеральний штаб Збройних Сил України має данні, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту.