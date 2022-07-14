Топ-3 удаленных профессий, которые будут актуальны в ближайшие 10 лет

Никогда не поздно менять свою жизнь в лучшую сторону. Особенно остро мы почувствовали это в период пандемии коронавируса, когда всех резко сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск, что фактически то же самое. Если вы устали работать «на дядю» и не хотите больше быть привязанными к определенному месту работы, то есть смысл пойти на курсы по обучению удаленным профессиям. Программа курсов обычно выстроена так, что освоить ее сможет даже новичок, не имеющий опыта работы в IT-индустрии. Мы пообщались с экспертами в области онлайн-профессий и выяснили, на кого стоит учиться в 2022 году. Ловите наш топ-3 удаленных профессий, которые в ближайшие десять лет будут максимально востребованными.

Специалист по 3D-моделированию

Обязательно нужно записаться на 3д моделирование обучение с нуля веб- и графическим дизайнерам, художникам 2D и CG. Но даже если вы никогда не работали в области в области 3D-моделирования, для вас курсы тоже подходят. Вы научитесь работать в следующих программах:

Autodesk Maya,

Blender,

ZBrush,

Houdini,

Foundry Mari,

Substance Painter,

Photoshop.

Научитесь создавать персонажей с нуля, прорисовывать анатомию тела человека, сможете понять процесс создания 3D-моделей в кино и играх, будете рендерить и так далее.

Таргетолог

Если говорить простым языком, то таргетированная реклама представляет собой объявления в социальных сетях, которые отображаются людям определённой категории: вы можете настроить возраст, пол, регион или общие интересы. Соц. сети сейчас развиваются очень активно, поэтому как специалист вы будете максимально востребованы. Это самый простой способ повышать охваты, привлекать клиентов и увеличивать прибыль. Но главное преимущество в том, что курсы таргетологов подходят для новичков, которые хотят научиться настраивать таргетированную рекламу, но не имеют достаточно знаний.

Программист на Python

Python — это активно развивающийся скриптовый язык. Его используют в мобильных приложениях, играх, машинном обучении и так далее. Подходят курсы python для людей усидчивых, обладающих достаточным уровнем самообучаемости. Вы научитесь писать простые и сложные программы на языке Python, разрабатывать мобильные и десктопные приложения, использовать объектно-ориентированное программирование, создавать ботов для Telegram и так далее. По окончанию курсов вам будет выдан официальный документ (сертификат, диплом) о получении дополнительного образования.