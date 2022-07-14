Португалія відправила в Україну бронетранспортери M113

Уряд Португалія відправив Збройним Силам України гусеничні бронетранспортери M113.

Португальське видання Portugal Posts повідомило, що до України відправили чотирнадцять гусеничних бронемашин.

Кількість переданих бронемашин цього типу становить 10% активного парку португальських M113.

Броньовані машини були запропоновані Україні урядом Португалії в рамках планів допомоги Києву у боротьбі з російською агресією.

Нещодавно машини залишили військовий табір Санта-Маргаріда та попрямували до Польщі.

Бронемашини, вироблені в США, перевозять вантажівками, які належать транспортним компаніям Польщі, і після повернення до цієї країни мають перетнути кордон з Україною.

Кожна вантажівка перевозить по дві бронемашини, тому в операції беруть участь сім вантажівок, найнятих урядом США для цієї конкретної мети.

M113 – основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.