Помощь Украине: роль Госдепартамента США объяснили чиновники

В мае текущего года президент США Джозеф Байден подписал «Закон о дополнительных ассигнованиях Украине», согласно которому, эта страна получает помощь на сумму в 40 миллиардов долларов в области безопасности, а также в виде гуманитарной и экономической помощи, необходимой Украине после российского вторжения.

Государственный департамент США — главное ведомство страны для многих ключевых организаций по оказанию помощи иностранным государствам — играет жизненно важную роль в обеспечении украинского правительства необходимыми инструментами для противодействия агрессивной войне России и оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны.

В Центре стратегических и международных исследований (CSIS) собрались высокопоставленные сотрудники Госдепартамента США для того, чтобы рассказать об усилиях США по оказанию помощи Украине в защите ее суверенитета. Они объяснили также, как Соединенные Штаты должны продолжать помогать украинскому народу, и заявили о своих усилиях по мобилизации партнеров и союзников США в Европе и во всем мире на защиту Украины.

К Элиоту А. Коэну (Eliot A. Cohen), заведующему кафедрой стратегии CSIS, присоединились Дафна Рэнд, директор Управления иностранной помощи Госдепартамента США; Тодд Робинсон, помощник государственного секретаря по международным делам, по вопросам нераспространения наркотических средств и охране правопорядка; Джессика Льюис, помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам; и Кэтрин Инсли, исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия.

Управление ООН по правам человека заявило на днях, что в Украине с начала российского вторжения погибло уже более 5 тысяч мирных жителей. При этом, все чиновники понимают, что реальные потери, вероятно, были намного выше.

Реакция США на неоправданное вторжение РФ была самой решительной, и, по мнению Дафны Рэнд, «сосредоточенной на дипломатии, как на первом рычаге воздействия». Глава Госдепартамента США «и западные дипломаты продолжали обсуждать меры воздействия на конфликт», собравшись, совсем недавно, на саммите НАТО. Затем, с подачи представителей американского внешнеполитического ведомства, на прошлой неделе на G20 в Индонезии «большинство стран осудили российскую агрессию в Украине» и единодушно призвали Россию «открыть Черное море для поставок украинского зерна».

Дафна Рэнд, директор Управления иностранной помощи Государственного департамента (Dr. Dafna H. Rand Director of the Office of Foreign Assistance, Department of State), напомнила, что «помощь Госдепартамента США также включала финансирование экономических программ, направленных на поддержку социальной устойчивости, на здравоохранение и на производство сельскохозяйственной продукции. Госдепартамент обеспечивает программы по привлечению России и российских военных к ответственности за их действия в Украине. Кроме того, ведомство оказало помощь уязвимым союзникам и партнерам в регионе, наиболее пострадавшим от кризиса. Отдельно проводилась программа по разминированию украинских территорий и обеспечению безопасности ядерных и радиологических объектов. Госдепартамент США помогал странам-партнерам соблюдать санкции. Госдепартамент также предоставляет помощь украинским беженцам. Мы финансируем помощь, в части пополнения жизненно важного военного оборудования, включая бронемашины для эвакуации, средства индивидуальной защиты и медицинские комплекты для теробороны Украины», — рассказала Дафнa Рэнд.

Следует добавить, что в целом уже с 2014 года, когда Россия в первый раз вторглась в Украину, на военную помощь Киеву было потрачено более 10 миллиардов долларов. А с 24 февраля США выделили более 7,3 миллиарда долларов на помощь Украине в отражении российской агрессии.

Дафна Рэнд активно участвовала в межведомственных обсуждениях в марте этого года, касающихся выделения и реализации экстренного дополнительного финансирования Украине в размере 24,7 млрд долларов США.

Тодд Робинсон, помощник государственного секретаря (Ambassador Todd D. Robinson Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Department of State), рассказал об огромной работе, которая делается каждый день по его части. Это действия Госдепартамента США по предотвращению «торговли людьми и попадания украинцев, спасающихся от путинской агрессии, в опасные ситуации, когда они как беженцы, уезжают в другие страны»

«Мы также работаем с соседними странами, Польшей, Молдовой. Я недавно был в Латвии, вы знаете, когда госсекретарь объявил о запуске совместной консультативной группы США и ряда западных стран по расследованию злодеяний России. Мы собрали совместную инициативную группу, которая напрямую поддерживает усилия по расследованию военных преступлений. Мы способствовали работе украинских органов по документальному сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных в Украине, с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к этому», — пояснил Тодд Робинсон.

Джессика Льюис, помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам (Jessica Lewis Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs, Department of State), подчеркнула, что гордится своими подчиненными, которые с начала войны в Украине работали по 24 часа в сутки. Джессика Льюис пояснила, что это «была очень сложная и многосторонняя работа».

«Например, что касается перемещения объектов оборонного назначения в Украину, мы использовали то, что мы называем передачей “третьим лицам”, чтобы оперативно брать наше исходное оборудование и передавать его в Украину. Мы очень тесно сотрудничали и продолжаем работать с нашими коллегами из Министерства обороны США. Мы стараемся убедиться, что вся помощь скоординирована. До этого мы оказывали Украине помощь в разминировании территорий с 2014 года. И на международном уровне наша работа не осталась безрезультатной: мы прямо сейчас наблюдаем тектонические изменения, когда речь идет о помощи в области безопасности и потребностях безопасности в Европе», — заявила Джессика Льюис.

Кэтрин Инсли, исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия (Kathryn Insley, Acting Deputy Assistant Secretary of State for International Security and Nonproliferation, Department of State), поделилась впечатлениями от своей работы, выраженной в организации «мер по срыву и отказу от государственного и негосударственного приобретения материалов и иностранного финансирования оружия массового поражения (ОМП) и ракетных программ агрессора».

«Мы проводим работу с научно-техническим центром в Украине для внедрения передового опыта в области ядерного регулирования. Мы работали над созданием специального агентства по реализации санкций, чтобы начать их внедрение как можно быстрее. Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, мы перешли к оперативной поддержке наших украинских партнеров “на земле”. Начиная с 24 февраля, сотрудники нашего направления в Госдепартаменте предоставили правительству Украины критически важное оборудование и начали обучение военнослужащих (на сумму более 70 миллионов долларов). Мы быстро доставили средства индивидуальной защиты от химического и ядерного оружия, медицинские средства, а также специальные средства противодействия и экстренного реагирования в случае применения Российской Федерацией оружия массового поражения против Украины. Мы также предоставили приборы ночного видения, бронежилеты, медикаменты, оборудование для наблюдения и другое тактическое снаряжение силам безопасности, непосредственно отвечающим за защиту объектов от применения оружия массового поражения. Кроме того, мы предоставили обучающие и переведенные на язык справочники и видеоролики по распознаванию химического и биологического оружия, по их признакам и симптомам. И мы помогаем Украине развивать более надежный местный потенциал реагирования на угрозу применения химического, бактериологического и ядерного оружия», — заявила Кэтрин Инсли.

На вопрос Элиота А. Коэна, заведующего кафедрой стратегии CSIS, о том «что вызывает наибольший оптимизм у участников дискуссии, сотрудников Госдепартамента США», все четверо участников, не сговариваясь, назвали «стойкость, силу, борьбу украинского народа с российскими агрессорами».