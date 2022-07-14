Окупанти вивозять техніку з Мелітополя після ударів ЗСУ

Російська армія після влучних ударів ЗСУ по складах вивозить техніку з Мелітополя. Окупанти бояться, що стали досяжними для західної артилерії

«Росіяни почали перекидати свою техніку за межі Мелітополя. Вони вивозять свою техніку в бік Кирилівки та Охримівки. Вони це роблять, бо їхні дві військові бази були розгромлені. Одна була біля Мелітополя, інша — біля Мирного», — пояснив міський голова.

Крім того, на одній із покинутих баз, на території 24-го ПТУ, російські військові залишили муляжі. Водночас частину техніки окупанти розставляють у житлових кварталах, через що існує безпека.

«Небезпека є у нижній частині міста. Там вони захопили підприємство, безпосередньо біля житлових будинків, там розташована військова техніка та склади боєприпасів», — додав Федоров.