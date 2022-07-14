Литва: ограничения на транзит в Калининград сохранятся

Ограничения на торговые потоки в Калининград сохранятся, пока Литва разрабатывает новые правила контроля для некоторых санкционных грузов.

Об этом заявила в четверг премьер-министр Ингрида Симоните на пресс-конференции.

Она не назвала сроки введения новых правил.

Калининград, граничащий со странами ЕС и полагающийся в большинстве случаев на железные и автомобильные дороги, проходящие через Литву, с 17 июня был лишен части грузовых перевозок из России из-за санкций, введенных Брюсселем.

Ограничения на транзит товаров создал обострение напряженности между Москвой, Брюсселем и Литвой, и в среду Еврокомиссия заявила, что попавшие под санкции российские товары могут следовать транзитом через территорию блока по железной дороге в Калининград.

В опубликованном в среду руководстве Еврокомиссии говорится, что торговые санкции не должны применяться к перевозкам между Россией и Калининградом, если объемы не превышают средние показатели за последние три года, отражающие «реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения».