Другого фронту з боку Придністров’я не буде — ситуація в області контрольована

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.

За словами Братчука, українські сили оборони готові відповісти ворогу, якщо він наступатиме зі сторони Придністров’я.

«Жодних активних дій для початку якихось провокацій не спостерігається. Однак у разі чого буде чітка українська відповідь», — наголосив речник ОВА.

Також, за його словами, сили оборони України проводять заходи бойової підготовки, тому мешканці області можуть чути певні звуки.

Речник закликає не ігронувати сигнали повітряної тривоги й у разі необхідності рушати в укриття, оскільки з Чорного моря залишається загроза обстрілу крилатими ракетами типу «Калібр».

«Наші сили оборони проводять заходи бойової підготовки вдень і вночі. Тому не лякайтеся, якщо ви чуєте певні звуки, але сигнали повітряної тривоги не ігноруйте. Наші готові відбивати будь-який напад рашистів», — сказав Братчук.