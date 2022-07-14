Блинкен: насильственная депортация украинцев – это военное преступление

США призвали Россию немедленно освободить украинцев, которые были вынуждены уехать из Украины в Россию, и допустить внешних наблюдателей, ссылаясь на сообщения о том, что Москва отдает украинских детей на усыновление, в то время как тысячи других «бесследно исчезли».

«Незаконное перемещение и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением», – заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

В своем заявлении Блинкен сообщил, что, по имеющимся данным, Москва «намеренно разлучает украинских детей с родителями или похищает их из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в Россию», а также «задерживает или увозит в неизвестном направлении тысячи украинских граждан, которые не проходят «фильтрацию»».

Украинские чиновники обвинили Россию в депортации сотен тысяч человек из оккупированных Россией районов Украины и принудительном помещении их в так называемые «фильтрационные лагеря», и призвали Красный Крест оказать им поддержку.

Женевская конвенция 1949 года, определяющая международные правовые стандарты гуманитарного обращения в условиях конфликта, запрещают массовые насильственные перемещения гражданского населения на территорию оккупирующей страны, квалифицируя это как военное преступление.

«Оценки из различных источников, включая российское правительство, показывают, что российские власти допросили, задержали и насильно депортировали от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей в Россию – часто в изолированные регионы на Дальнем Востоке», – сказал Блинкен перед запланированной на четверг конференцией, посвященной привлечению к ответственности виновных в правонарушениях и преступлениях в ходе продолжающегося конфликта.