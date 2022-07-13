Все, что нужно знать про микрокредитование

Микрокредит – небольшой денежный займ, который выдается на упрощенных условиях. Срок такого кредитования обычно не больше 30 дней, займы предназначены для быстрой помощи жителям Казахстана решить денежные трудности. Кредиты выдаются на любые нужды, но чаще всего за ними обращаются в случае, когда не хватило до зарплаты, поломался телефон, пробило колесо, или возникла еще какая-то непредвиденная трата. Оформить микрозайм можно в небанковских финансовых организациях, делается это онлайн в МФО.

Преимущества микрокредитов

Первые микрофинансовые организации появились в Казахстане в 2003 году, с тех пор такой вид кредитования приобрел большую популярность. Микрозаймы имеют ряд преимуществ:

Лояльное отношение к клиентам. Оформить займ в МФО может любой совершеннолетний гражданин Казахстана, независимо от дохода и кредитной истории. Скорость оформления. Получить кредит на карту можно всего за 30 минут, некоторые компании выдают деньги даже быстрее. Оформление онлайн. Для получения денег не нужно выходить из дома. Минимум документов. Чтобы получить кредит, нужен только паспорт и ИНН. Справки о доходах не требуются. График работы. Услуги МФО доступны круглосуточно и без выходных.

Кредиты в МФО получить можно гораздо проще, чем в банке. Не придется стоять в очереди, собирать документы и долго ждать решения сотрудников. Микрозайм могут также получить студенты и лица с 18 лет, подробнее узнать можно на странице. На сайте Nacredit.KZ собраны все компании которые могут выдать кредит лицам от 18 лет.

Основные условия кредитов от МФО

Главные условия, которые предлагает МФО, можно свести к следующему:

Срок кредита обычно составляет от 5 до 30 дней.

Сумма займа: от 7 000 до 150 000 тенге.

Процентная ставка колеблется в диапазоне от 0,5% до 2% в день.

Некоторые МФО выдают первый займ под 0%, без переплат.

Услуги доступны в выходные и праздники.

Не требуются поручители и залоги.

Есть возможность оформить пролонгацию и увеличить срок договора.

При просрочке действуют штрафные санкции и начисляется пеня.

Обратите внимание! Каждый заемщик при оформлении займа должен загрузить в систему фотографию лица в анфас. Это позволяет сделать процедуру оформления займа более безопасной и для клиента, и для кредитной организации.

К услугам МФО часто обращаются пользователи с плохой кредитной историей, так как получить займ в банке они не могут. Также здесь без проблем получит деньги студент, пенсионер, человек без официального места работы или женщина в декрете.

Как выгодно пользоваться кредитами от МФО?

На рынке Казахстана множество кредитных организаций, в таком многообразии найти подходящий вариант может быть сложно. Облегчить задачу поможет онлайн каталог NaCredit.KZ, в котором собрана информация обо всех финансовых организациях. Это независимый каталог, в котором нет рекламы и заказных статей. Здесь только актуальные условия кредитования и независимые обзоры.

На сайте NaCredit.KZ клиент найдет подходящий вариант, воспользовавшись удобными фильтрами. Там представлены компании, которые выдают займы под 0%, а также те, кто предлагает лучшие скидки.

Важно! Многие МФО дают кредиты под 0%, но всегда есть дополнительные условия. Обычно льготный период ограничен, после его окончания на счет клиента начинает начисляться стандартная процентная ставка. Льготный период может быть от 3 до 10 дней.

Чтобы выгодно пользоваться услугами МФО, следует:

Выбрать компанию, которая дает первый займ без переплат или воспользоваться промокодом на скидку. Брать посильную сумму. Вернуть займ в срок или раньше. При досрочном погашении вы платите только за дни фактического пользования кредитом.

Несмотря на более высокий процент, микрокредиты от NaCredit.KZ пользуются большим спросом, так как это самый быстрый способ получения финансовой помощи в Казахстане.