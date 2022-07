Президент Шри-Ланки бежал из страны В США обсуждают необходимость реформ вооруженных сил » В Нью-Йорке предъявили обвинения похитителям текста песни Hotel California Рукопись с текстами нескольких композиций группы Eagles была похищена еще в конце 1970-х годов Окружная прокуратура Манхэттена предъявила троим мужчинам уголовные обвинения в овладении почти 100-страничной рукописью, украденной у певца Дона Хенли, в которой, в частности, содержался текст суперхита «Отель Калифорния» (Hotel California), записанного группой Eagles в 1976 году. Гленн Хоровиц, Крейг Инчиарди и Эдвард Косински во вторник были обвинены в попытке продать материалы стоимостью более 1 миллиона долларов и предоставлении ложной информации об источнике получения документов аукционным домам, потенциальным покупателям и правоохранительным органам. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что в похищенных документах также содержатся тексты песен Life in the Fast Lane и New Kid In Town. 66-летний Хоровиц, 58-летний Инчиарди и 59-летний Косински не признали себя виновными по обвинениям в сговоре и незаконном хранении похищенных материалов, а Хоровиц — еще и в препятствовании судебному преследованию. Прокуратура предполагает, что биограф группы Eagles украл материалы еще в конце 1970-х годов, а затем в 2005 году продал их Хоровицу, который занимается продажей редких книг. Затем Хоровиц, по версии следствия, продал материалы Инчиарди и Косински, которые, в свою очередь, хотели продать их на аукционах Christie’s и Sotheby’s или принудить Дона Хенли к обратному выкупу рукописи. В обвинительном заключении содержатся десятки электронных писем, из которых можно сделать вывод, что подсудимые реализовывали эту схему в течение 7,5 лет. В переписке содержится предложение Хоровица представить ситуацию таким образом, будто вокалист Eagles Гленн Фрей передал ему украденные тексты песен. Фрей «умер, и указание его в качестве источника избавит от этого раз и навсегда», -написал Хоровиц в феврале 2017 года, через 13 месяцев после смерти Фрея. В своем заявлении менеджер Eagles Ирвинг Азофф заявил, что никто не имеет права получать прибыль от «кражи… истории музыки». Текст песни Hotel California наполнен символизмом, композиция в 1977 году получила премию «Грэмми» и была признана песней года. В 2014 году рукописный текст Боба Дилана к песне Like a Rolling Stone был продан на аукционе Sotheby’s за рекордные 2 миллиона долларов.