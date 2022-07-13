В Нью-Йорке предъявили обвинения похитителям текста песни Hotel California

Окружная прокуратура Манхэттена предъявила троим мужчинам уголовные обвинения в овладении почти 100-страничной рукописью, украденной у певца Дона Хенли, в которой, в частности, содержался текст суперхита «Отель Калифорния» (Hotel California), записанного группой Eagles в 1976 году.

Гленн Хоровиц, Крейг Инчиарди и Эдвард Косински во вторник были обвинены в попытке продать материалы стоимостью более 1 миллиона долларов и предоставлении ложной информации об источнике получения документов аукционным домам, потенциальным покупателям и правоохранительным органам.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что в похищенных документах также содержатся тексты песен Life in the Fast Lane и New Kid In Town.

66-летний Хоровиц, 58-летний Инчиарди и 59-летний Косински не признали себя виновными по обвинениям в сговоре и незаконном хранении похищенных материалов, а Хоровиц — еще и в препятствовании судебному преследованию.

Прокуратура предполагает, что биограф группы Eagles украл материалы еще в конце 1970-х годов, а затем в 2005 году продал их Хоровицу, который занимается продажей редких книг.

Затем Хоровиц, по версии следствия, продал материалы Инчиарди и Косински, которые, в свою очередь, хотели продать их на аукционах Christie’s и Sotheby’s или принудить Дона Хенли к обратному выкупу рукописи.

В обвинительном заключении содержатся десятки электронных писем, из которых можно сделать вывод, что подсудимые реализовывали эту схему в течение 7,5 лет. В переписке содержится предложение Хоровица представить ситуацию таким образом, будто вокалист Eagles Гленн Фрей передал ему украденные тексты песен.

Фрей «умер, и указание его в качестве источника избавит от этого раз и навсегда», -написал Хоровиц в феврале 2017 года, через 13 месяцев после смерти Фрея.

В своем заявлении менеджер Eagles Ирвинг Азофф заявил, что никто не имеет права получать прибыль от «кражи… истории музыки».

Текст песни Hotel California наполнен символизмом, композиция в 1977 году получила премию «Грэмми» и была признана песней года.

В 2014 году рукописный текст Боба Дилана к песне Like a Rolling Stone был продан на аукционе Sotheby’s за рекордные 2 миллиона долларов.