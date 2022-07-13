 
«  
  »

У ISW назвали напрямки, на яких окупанти провалили наступи і штурми

Знищена техніка окупантів

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові РФ залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні. Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.

Зазначається, що російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Проте рашисти продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.

Також окупанти провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.

Головне зі звіту ISW

  • Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку та точність непрямого вогню в Україні.

  • Російські війська, ймовірно, здійснили атаку під фальшивим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі Запорізької області.

  • Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.

  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південній осі.

13 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  