У ISW назвали напрямки, на яких окупанти провалили наступи і штурми

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові РФ залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні. Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.

Зазначається, що російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Проте рашисти продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.

Також окупанти провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.

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