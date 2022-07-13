У ISW назвали напрямки, на яких окупанти провалили наступи і штурми

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Військові РФ залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні. Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.
Зазначається, що російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.
Проте рашисти продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.
Також окупанти провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.
Головне зі звіту ISW
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