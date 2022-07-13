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На Шрі-Ланці ввели режим надзвичайного стану після втечі президента

Влада Шрі-Ланки оголосила надзвичайний стан після втечі з країни президента Готабая Раджапакси. Про це повідомляє стрічка новин із посиланням на офіс прем’єр-міністра.

У повідомленні йдеться, що прем’єр-міністр Раніл Вікремесінгхе ввів надзвичайний стан на всій території острова та комендантську годину у Західній провінції, на території якої розташована столиця країни Коломбо.

Водночас прем’єр наказав силам безпеки заарештовувати тих, хто “поводиться неналежним чином”, та вилучати транспортні засоби, на яких вони пересуваються.

  • Шрі-Ланку охопили масові заворушення. У країні рекордна інфляція, не вистачає продуктів харчування, ліків та палива.
  • Президент і прем’єр-міністр країни погодилися піти у відставку після того, як 9 липня протестувальники увірвалися до їхньої резиденції .
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає , що блокада Росією експорту українського зерна могла сприяти масовим заворушенням у Шрі-Ланці.
  • У ніч на середу президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса залишив країну і вилетів із дружиною та охоронцями на Мальдівські острови. Після того, як стало відомо про від’їзд президента, натовпи протестувальників рушили до президентського палацу, поліції довелося застосувати сльозогінний газ.
13 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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