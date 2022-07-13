На Шрі-Ланці ввели режим надзвичайного стану після втечі президента

Влада Шрі-Ланки оголосила надзвичайний стан після втечі з країни президента Готабая Раджапакси. Про це повідомляє стрічка новин із посиланням на офіс прем’єр-міністра.

У повідомленні йдеться, що прем’єр-міністр Раніл Вікремесінгхе ввів надзвичайний стан на всій території острова та комендантську годину у Західній провінції, на території якої розташована столиця країни Коломбо.

Водночас прем’єр наказав силам безпеки заарештовувати тих, хто “поводиться неналежним чином”, та вилучати транспортні засоби, на яких вони пересуваються.