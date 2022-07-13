Крыжма: сакральный атрибут христианского обряда крещения

Крыжма на крестины является обязательным аксессуаром символического ритуала, тем более когда обряд «второго рождения» проводится в младенчестве. По традиции покупка (изготовление) крыжмы считается долгом крестной мамы. Однако по договоренности этим может заняться и крестный папа, а также родственники или родители ребенка.

Что такое и для чего нужна крыжма

Новая пеленка, полотенце, маленький плед или кусок полотна, украшенный, как минимум, православным или католическим крестом — вот что собой представляет крыжма. Ее предназначение — это удержание в ней ребенка на всем протяжении совершения обряда крещения, а затем, после троекратного омовения в купели от первородного греха, непосредственное вытирание ребенка.

По факту, крыжма является первой одеждой, касающейся тела малыша после ритуального омовения, поэтому по церковным канонам стирать ее до крещения нельзя. Делать этого не разрешается и после обряда. Крестильное полотенце становится сакральным оберегом физического и душевного здоровья, и должна храниться всю жизнь. Доставать крыжму, располагая ее у изголовья, можно лишь в случае расстройств сна или тяжелой болезни. Тем не менее некоторые священники разрешают сшить из нее мягкую игрушку-талисман или же использовать ее части в качестве оберегов, пришив маленькие кусочки к постельному белью, одеялу, подушке и одежде малыша.

Крыжма ТМ «Мамине Сонечко» — нежность первого прикосновения после омовения в купели

Львовская творческая мастерская «Мамино Сонечко» уже 10 лет специализируется на пошиве одежды, аксессуаров и полных наборов для крещения детей, а также торжественных палантинов для мам и крестных. За это время она заработала безупречную репутацию. Придуманные и сшитые у них крыжмы — это:

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Авторская мастерская Юлии Романив и ее интернет-магазин «Мамине Сонечко» помогут сделать день крещения ребенка комфортным и праздничным, как для него, так и для его крестных, родителей и близких. Мира и благодати Украине и вашему дому!