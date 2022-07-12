ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на юге

На южном фронте украинские войска продвигаются, несмотря на стабильно напряженную обстановку, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Об этом сообщает «Укринформ» в понедельник, 11 июля.

«Ситуация в южном регионе остается стабильно напряженной. Продвижение наших войск происходит, оно медленное, но уверенное. Провозглашение наших успехов будет как только оно будет закреплено», — подчеркнула Гуменюк.

Она указала, что основными достижениями ВСУ на сегодня являются поражение командных пунктов и логистических центров, складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов российских оккупантов, а также военной техники непосредственно вдоль линии столкновения. Гуменюк пояснила, что войска РФ стали использовать системы С-300, проводят вертолетные и ракетные обстрелы украинских позиций.

11 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Вооруженные силы на юге Украины продолжают уничтожать командные пункты разного уровня и склады боеприпасов оккупантов.