Виборці-демократи у США не хочуть висувати Байдена на наступних виборах – опитування

Джерело: опитування, проведене The New York Times та Siena College 5-7 липня серед зареєстрованих виборців США, повідомляє The New York Times

Деталі: Загалом лише 33% опитаних у всій країні виборців схвалюють роботу Байдена на посаді президента.

Понад три чверті зареєстрованих виборців вважають, що Сполучені Штати рухаються у неправильному напрямку. Лише 13% американських виборців заявили, що країна перебуває на правильному шляху – це найнижчий показник в опитуванні Times із часів фінансової кризи понад десять років тому.

Видання пише, що несхвалення політики Байдена республіканцями прогнозовано, проте тепер понад дві третини незалежних також не схвалюють дії президента, і майже половина рішуче не схвалює. Серед колег-демократів його рейтинг схвалення становить 70%, що є відносно низьким показником для президента.

При цьому лише 26% виборців-демократів заявили, що партія має повторно висунути кандидатуру діючого президента у 2024 році.

Байден неодноразово заявляв, що має намір балотуватися на переобрання у 2024 році. У свої 79 років він уже є найстарішим президентом в американській історії, і побоювання щодо його віку посідають перше місце у списку виборців-демократів, які хочуть, щоби партія знайшла альтернативу (33% опитаних).