ЕС готовит конфискацию активов российских олигархов Деньги до зарплаты в Казахстане — круглосуточный займ на выгодных условиях » Україна стала учасницею програми НАТО з розробки технологій для армії Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва між збройними силами країн-членів НАТО. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України. Україна приєдналася до програми за результатами голосування на щорічному засіданні багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізує технологічне співробітництво армій країн-членів НАТО. Тепер Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів. «Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки», – зазначив міністр оборони Олексій Резніков. За словами очільника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковника Марата Утюшева, надання Україні статусу члена МІР – знакове рішення, яке дозволить посилити співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО.