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Україна стала учасницею програми НАТО з розробки технологій для армії

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва між збройними силами країн-членів НАТО.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Україна приєдналася до програми за результатами голосування на щорічному засіданні багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізує технологічне співробітництво армій країн-членів НАТО.

Тепер Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

«Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки», – зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами очільника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковника Марата Утюшева, надання Україні статусу члена МІР – знакове рішення, яке дозволить посилити співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО.

12 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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