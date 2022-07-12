Премьер-министр Нидерландов пообещал Украине оружие и помощь

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в понедельник в Киеве пообещал Украине тяжелые вооружения и помощь в восстановлении страны после войны.

«Нам надо поддерживать Украину сложными современными типами оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым вооружением Украине. Наша страна предоставит тяжелое вооружение, броневики и самоходные гаубицы», — цитируют мировые агентства слова Рютте, сказанные на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рютте также сказал, что война, очевидно, продлится дольше, чем ожидалось, и союзники Украины должны быть готовы к тому, чтобы помогать ей столько, сколько понадобится.

Владимир Зеленский на встрече с Рютте и затем в телеграме поблагодарил Нидерланды за помощь и отметил, что по объему военной помощи они входят в первую десятку партнеров Украины.