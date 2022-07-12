Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим

Посли країн «Групи семи» (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у повідомленні акаунту німецького головування в групі послів G7 у Києві, пише «Європейська правда».

«Як ми обговорили з віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.