Під Мелітополем горить захоплена окупантами військова база

Про це інформує міський голова Іван Федоров.

Як повідомляють місцеві жителі, наразі горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району. До того вона була захоплена окупантами.

«Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдавати руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі», — повідомляє Федоров.

Він також зазначає, що наразі мешканці поблизу Мирного розповідають про близько 25 вибухів. З боку бази російських окупантів, за їхніми словами, видніється густий чорний дим.