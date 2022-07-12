Китай імовірніше обʼєднається з Заходом, ніж із Росією, — експерт

Експерт розповів про це в етері телеканалу «Еспресо».

«Економічні проєкти, геоекономічні взаємини Китаю з Заходом набагато глибші й тісніші, ніж будь-які інші економічні проєкти Російської Федерації з Піднебесною. Китай має більше можливостей для спільної гри з Заходом, ніж із Росією в геоекономічних відносинах, у побудові нового економічного світопорядку», — зазначив Кулик.

Політичний експерт додав, що в разі різкого занепаду або піднесення Російської Федерації, Китайська Народна Республіка зблизиться з країнами Заходу.

«Я не виключаю, що в певний момент, Росія перестане цікавити Китай настільки, що виступить ресурсною базою для Піднебесної, з якою можна вести перемовини з позиції сили. Якщо виникне така ситуація: криза політичного режиму, дестабілізаційні процеси, втрата позицій в Центральній Азії, або ж навпаки, РФ настільки посилиться, що стане загрозою для КНР в цьому регіоні, — тоді виникає вікно можливостей для більш тісної взаємодії Заходу з Китаєм. У такому випадку Росія стає опонентом такої взаємодії», — зауважив Віталій Кулик.