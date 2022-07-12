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Іноземні кошти покрили лише половину потреб бюджету України

З $22 млрд, необхідних на покриття бюджетного дефіциту та погашення боргів у березні-червні, Україна отримала лише $10,2 млрд іноземних кредитів та грантів.

Про це свідчать розрахунки Центру економічної стратегії на основі даних Міністерства фінансів.

Динаміка надходжень дозволяє і надалі розраховувати на принаймні часткове перекриття дефіциту за рахунок міжнародної допомоги протягом другої половини 2022 року.

Наприклад, з урахуванням коштів, що надійшли на початку липня, надходження до бюджету з 24 лютого до 5 липня перевищують $11 млрд.

Загалом, від початку повномасштабної війни, партнери зобов’язалися надати Україні кредити та гранти на $32 млрд.

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Зауважимо, що мова йде лише про гроші, що будуть направлені до бюджету України – тобто без урахування коштів на гуманітарну допомогу та військові потреби.

Серед іноземних донорів найбільшими є Європейський Союз та Сполучені Штати. Вони пообіцяли надати Україні більше $10 млрд фінансування кожен. Ці кошти надходитимуть не одномоментно, а траншами протягом декількох місяців, покриваючи частину потреб країни.

12 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США, Украина

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