ЕС готовит конфискацию активов российских олигархов

Мы уже получили согласие парламента, в совете также есть консенсус. Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре.

Согласно директиве, уклонение от санкций будет считаться уголовным преступлением. Это позволит запускать в странах ЕС суды по конфискации активов, которые затем можно будет передать в фонд восстановления Украины.

По словам Рейндерса, к настоящему моменту Евросоюз заморозил €13,8 млрд, принадлежащих российским олигархам, однако юридически эти деньги конфисковать пока невозможно. Еврокомиссия предложила разработать необходимые механизмы 25 мая.

В большинстве стран Евросоюза нарушение санкций квалифицируется как преступление. Однако вопрос, какие именно действия считать нарушением закона и как за них наказывать, регулируется национальным законодательством и везде решен по-разному. Чтобы прийти к единому знаменателю, Еврокомиссия предложила добавить обход санкций в список преступлений, принятый для всего Евросоюза. В настоящее время в этот перечень входят 10 видов деяний, в том числе терроризм, контрабанда наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, организованная преступность. Страны ЕС уже одобрили это предложение.

В директиве ЕК укажут, какие именно действия будут считаться нарушением санкций и как именно за них следует наказывать.

6 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия также готовит правовую базу, с помощью которой будет возможно передать замороженные российские активы на восстановление Украины. 18 мая стало известно, что Евросоюз хочет создать структуру RebuildUkraine, чтобы направлять туда все ресурсы на эти цели. 4 июля украинские власти заявили, что восстановление разрушенной войной страны обойдется в $750 млрд долларов.

24 июня законопроект о конфискации активов подсанкционных лиц одобрил сенат Канады. По данным полиции, в стране заблокировано $328 млн российских активов.

Вслед за Канадой об аналогичном намерении объявила Великобритания. Глава МИД страны Лиз Трасс уточнила, что вопрос изъятия уже прорабатывается ведомством вместе с Министерством внутренних дел и Минфином.