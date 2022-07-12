Деньги до зарплаты в Казахстане — круглосуточный займ на выгодных условиях

Необходимость в деньгах часто возникает неожиданно — когда до зарплаты остается достаточно много времени или, к примеру, получку задерживают. Для решения возникшего вопроса не обязательно брать в долг у знакомых, коллег или обращаться в банк.

Можно быстро оформить займ до зарплаты на карту или взять кредит наличными в микрофинансовой организации Акшамат.

Преимущества кредитования в компании

Популярная в Казахстане МФО предлагает:

Адекватные требования к заемщику. Получить кредит могут трудоустроенные лица от 21 года с гражданством или видом на жительство в стране. Клиенту не надо собирать множество справок и тратить время попусту.

Комфортные варианты выдачи займа. Если нужно получить деньги на карту, клиент может круглосуточно оставить анкету на сайте, прикрепив к ней фото документов и свое селфи. Решение по запросу будет вынесено за 15 минут в рабочее время компании — с 9:00 до 20:00. Необходимы наличные? Для оформления займа следует обратиться в ближайший офис МФО с документами и заполнить заявку. Консультант филиала поможет быстро внести данные и ответит на любые вопросы.

Выгодные условия обслуживания. За каждый день пользования кредитными средствами клиент отдает компании всего 1 %. В Акшамат отсутствуют какие-либо скрытые платежи. Узнать точную сумму к возврату можно на сайте — используя кредитный калькулятор онлайн.

Возможность досрочного закрытия кредита. В некоторых банках при погашении задолженности до окончания срока договора предусмотрены штрафные санкции. В Акшамат клиент платит только за фактический срок пользования деньгами: если человек возвращает долг раньше, производится автоматический пересчет.

Взять деньги до зарплаты в микрофинансовой организации можно на период от 2 до 25 календарных дней. Сумма кредита — от 10 до 150 тысяч тенге. Все заявки в компании рассматриваются в индивидуальном порядке.

Акшамат — это забота о комфорте клиента

Микрофинансовая организация стремится предлагать удобные условия сотрудничества всем заемщикам. Клиенту не нужно:

сообщать, на что будут потрачены средства: решайте текущие материальные вопросы без излишних отчетов;

тратить несколько дней на ожидание решения по заявке — компания работает даже в выходные и праздничные дни;

искать поручителей, беспокоя знакомых и друзей;

переживать о залоге.

Для погашения займа можно обратиться в любой офис организации, воспользоваться Qiwi-терминалом или перечислить средства по реквизитам Акшамат в ближайшем банке.

Услуга кредитования до зарплаты помогает клиентам урегулировать большинство материальных вопросов. Больше не придется ломать голову над тем, где взять денег на ремонт транспортного средства, замену смартфона в случае поломки старого, оплату горящего тура или шопинг на Black Friday. Даже если до ближайшей получки остается 2-3 недели, вы сможете позволить себе необходимые расходы.