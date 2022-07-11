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Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну: 37,4 тис. військових, 1645 танків і 247 РСЗВ

Знищена техніка окупантів

З 24 лютого до 11 липня окупанти втратили близько 37 400 військових, 3 828 бронемашин, 1 645 танків і 109 ППО

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 37 400 (+100) осіб ;

  • танків — 1645 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин —  3828 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 838 (+4) од.;

  • реактивних систем залпового вогню — 247 (+0) од.;

  • засобів ППО — 109 (+1) од,

  • літаків — 217 (+0) од,

  • гелікоптерів — 188 (+0) од,

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 676 (+0),

  • крилатих ракет — 155 (+0),

  • кораблів/катерів — 15 (+0) од,

  • автомобільної техніки й автоцистерн —  2696 (+2) од,

  • спеціальної техніки — 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

11 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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