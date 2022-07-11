Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну: 37,4 тис. військових, 1645 танків і 247 РСЗВ

З 24 лютого до 11 липня окупанти втратили близько 37 400 військових, 3 828 бронемашин, 1 645 танків і 109 ППО
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять:
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особового складу — близько 37 400 (+100) осіб ;
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танків — 1645 (+4) од.;
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бойових броньованих машин — 3828 (+5) од.;
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артилерійських систем — 838 (+4) од.;
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реактивних систем залпового вогню — 247 (+0) од.;
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засобів ППО — 109 (+1) од,
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літаків — 217 (+0) од,
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гелікоптерів — 188 (+0) од,
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безпілотників оперативно-тактичного рівня — 676 (+0),
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крилатих ракет — 155 (+0),
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кораблів/катерів — 15 (+0) од,
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автомобільної техніки й автоцистерн — 2696 (+2) од,
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спеціальної техніки — 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.
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