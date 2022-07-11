Перші дві батареї ППО NASAMS зможуть захистити Київ від ракет росіян ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині » Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну: 37,4 тис. військових, 1645 танків і 247 РСЗВ З 24 лютого до 11 липня окупанти втратили близько 37 400 військових, 3 828 бронемашин, 1 645 танків і 109 ППО Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять: особового складу — близько 37 400 (+100) осіб ;

танків — 1645 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 3828 (+5) од.;

артилерійських систем — 838 (+4) од.;

реактивних систем залпового вогню — 247 (+0) од.;

засобів ППО — 109 (+1) од,

літаків — 217 (+0) од,

гелікоптерів — 188 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 676 (+0),

крилатих ракет — 155 (+0),

кораблів/катерів — 15 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн — 2696 (+2) од,

спеціальної техніки — 66 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.