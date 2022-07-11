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Українські підприємці зможуть безплатно користуватися сервісами Google Workspace

Українські підприємці зможуть безплатно користуватися сервісами Google Workspace

До кінця війни українські підприємці зможуть безплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого й середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними”, — ідеться в дописі.

Федоров подякував Google за регулярну підтримку України.

“Раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл і 15 млн доларів на допомогу Україні”, — нагадав міністр.

Нагадаємо, український бізнес швидше адаптувався до російської агресії, ніж це було під час карантину.

11 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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