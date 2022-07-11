Українські підприємці зможуть безплатно користуватися сервісами Google Workspace

До кінця війни українські підприємці зможуть безплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого й середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними”, — ідеться в дописі.

Федоров подякував Google за регулярну підтримку України.

“Раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл і 15 млн доларів на допомогу Україні”, — нагадав міністр.

Нагадаємо, український бізнес швидше адаптувався до російської агресії, ніж це було під час карантину.