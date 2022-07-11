Преимущества и принцип работы воздухоразделительных установок

Воздухоразделительные установки (ВРУ) востребованы в металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, стекольной индустрии. С их помощью удается разделить воздух на O2, N2, Ar и прочие составляющие. Основная задача, которую призваны решать воздухоразделительные установки – выделение в сжиженном и газообразном состоянии таких элементов, как чистый азот, кислород и аргон.

Принцип работы ВРУ

Установка работает методом адсорбционного очищения воздушной массы. Она включает два отделения: одно из них предназначено для сжиженного воздуха, другое – для различных газов и жидкостей.

Воздушные массы постепенно проходят через систему механических фильтров и компрессор. Далее они подаются в блок, предназначенный для комплексной очистки и осушения. На следующем этапе воздух поступает в теплообменный аппарат. В нижнем блоке агрегата происходит его разделение на кубовую жидкость (в ее составе содержится оксиген, азот и аргон) и азот в газообразном состоянии.

При условии, что задача состоит в получении азота, данный этап становится последним. В случаях, когда необходимо получение кислорода, процесс выполняется дальше. Продукт перегонки отправляется в средний отсек верхней колонны ВРУ, в то время как жидкий азот отправляется в ее верхний отдел, где его отбирают. Тем временем внизу верхней колонны происходит скопление жидкого кислорода и его конденсация.

Как видим, установка включает две колонны и расположенный межу ними конденсатор-испаритель. В конденсаторе происходит накопление гелия и неона. В целях недопущения нарушение процесса выделения азота, их необходимо стравить.

Сферы использования воздухоразделительных установок

Область применения данного оборудования чрезвычайно широка. К наиболее распространенным сферам следует отнести:

добычу золота;

пищевую промышленность;

рыборазводные предприятия;

медицинскую промышленность;

нефтедобычу;

сварку, пайку, резку металлических заготовок;

производство аккумуляторов.

Преимущества ВРУ

Востребованность данных установок объясняется их многочисленными преимуществами:

минимальными энергозатратами;

возможностью дистанционного управления;

демократичной стоимостью;

простотой установки и запуска;

длительным периодом эксплуатации;

для регенерации адсорбента не требуется тепловая энергия.

При выборе модели рекомендуется учесть производительность и степень чистоты конечного продукта, необходимую для осуществления технологического процесса на предприятии.