 
«  
  »

Преимущества и принцип работы воздухоразделительных установок

Воздухоразделительные установки (ВРУ) востребованы в металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, стекольной индустрии. С их помощью удается разделить воздух на O2, N2, Ar и прочие составляющие. Основная задача, которую призваны решать воздухоразделительные установки – выделение в сжиженном и газообразном состоянии таких элементов, как чистый азот, кислород и аргон.

Принцип работы ВРУ

Установка работает методом адсорбционного очищения воздушной массы. Она включает два отделения: одно из них предназначено для сжиженного воздуха, другое – для различных газов и жидкостей.

Воздушные массы постепенно проходят через систему механических фильтров и компрессор. Далее они подаются в блок, предназначенный для комплексной очистки и осушения. На следующем этапе воздух поступает в теплообменный аппарат. В нижнем блоке агрегата происходит его разделение на кубовую жидкость (в ее составе содержится оксиген, азот и аргон) и азот в газообразном состоянии.

При условии, что задача состоит в получении азота, данный этап становится последним. В случаях, когда необходимо получение кислорода, процесс выполняется дальше. Продукт перегонки отправляется в средний отсек верхней колонны ВРУ, в то время как жидкий азот отправляется в ее верхний отдел, где его отбирают. Тем временем внизу верхней колонны происходит скопление жидкого кислорода и его конденсация.

Как видим, установка включает две колонны и расположенный межу ними конденсатор-испаритель. В конденсаторе происходит накопление гелия и неона. В целях недопущения нарушение процесса выделения азота, их необходимо стравить.

Сферы использования воздухоразделительных установок

Область применения данного оборудования чрезвычайно широка. К наиболее распространенным сферам следует отнести:

  • добычу золота;
  • пищевую промышленность;
  • рыборазводные предприятия;
  • медицинскую промышленность;
  • нефтедобычу;
  • сварку, пайку, резку металлических заготовок;
  • производство аккумуляторов.

Преимущества ВРУ

Востребованность данных установок объясняется их многочисленными преимуществами:

  • минимальными энергозатратами;
  • возможностью дистанционного управления;
  • демократичной стоимостью;
  • простотой установки и запуска;
  • длительным периодом эксплуатации;
  • для регенерации адсорбента не требуется тепловая энергия.

При выборе модели рекомендуется учесть производительность и степень чистоты конечного продукта, необходимую для осуществления технологического процесса на предприятии.

11 июля, 2022 | Category: Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  