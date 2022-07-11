Преимущества и принцип работы воздухоразделительных установок

Воздухоразделительные установки (ВРУ) востребованы в металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, стекольной индустрии. С их помощью удается разделить воздух на O2, N2, Ar и прочие составляющие. Основная задача, которую призваны решать воздухоразделительные установки – выделение в сжиженном и газообразном состоянии таких элементов, как чистый азот, кислород и аргон.
Принцип работы ВРУ
Установка работает методом адсорбционного очищения воздушной массы. Она включает два отделения: одно из них предназначено для сжиженного воздуха, другое – для различных газов и жидкостей.
Воздушные массы постепенно проходят через систему механических фильтров и компрессор. Далее они подаются в блок, предназначенный для комплексной очистки и осушения. На следующем этапе воздух поступает в теплообменный аппарат. В нижнем блоке агрегата происходит его разделение на кубовую жидкость (в ее составе содержится оксиген, азот и аргон) и азот в газообразном состоянии.
При условии, что задача состоит в получении азота, данный этап становится последним. В случаях, когда необходимо получение кислорода, процесс выполняется дальше. Продукт перегонки отправляется в средний отсек верхней колонны ВРУ, в то время как жидкий азот отправляется в ее верхний отдел, где его отбирают. Тем временем внизу верхней колонны происходит скопление жидкого кислорода и его конденсация.
Как видим, установка включает две колонны и расположенный межу ними конденсатор-испаритель. В конденсаторе происходит накопление гелия и неона. В целях недопущения нарушение процесса выделения азота, их необходимо стравить.
Сферы использования воздухоразделительных установок
Область применения данного оборудования чрезвычайно широка. К наиболее распространенным сферам следует отнести:
- добычу золота;
- пищевую промышленность;
- рыборазводные предприятия;
- медицинскую промышленность;
- нефтедобычу;
- сварку, пайку, резку металлических заготовок;
- производство аккумуляторов.
Преимущества ВРУ
Востребованность данных установок объясняется их многочисленными преимуществами:
- минимальными энергозатратами;
- возможностью дистанционного управления;
- демократичной стоимостью;
- простотой установки и запуска;
- длительным периодом эксплуатации;
- для регенерации адсорбента не требуется тепловая энергия.
При выборе модели рекомендуется учесть производительность и степень чистоты конечного продукта, необходимую для осуществления технологического процесса на предприятии.
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